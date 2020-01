INIZIO ANNO COL BOTTO Ad appena una settimana dall'indiscrezione che avevamo riportato, arriva l'ufficialità dell'ingaggio di Robert Kubica da parte del team Alfa Romeo Racing, gestito in Svizzera dalla Sauber. E, in effetti, solo gli stakanovisti elvetici potevano annunciare nel giorno di Capodanno il rafforzamento del proprio team con il pilota polacco che lo scorso anno è stato titolare in Williams, tornato miracolosamente alle corse dopo il tremendo incidente di quasi 9 anni or sono al rally di Andora.

SPONSOR PESANTE L'annuncio è stato dato dal team svizzero di concerto con quello dell'arrivo di un nuovo sponsor, la PKN ORLEN, azienda petrolifera polacca che porta in dote il pilota e sarà anche prossimo title sponsor al pari di Alfa Romeo della scuderia. Il team principal Frederic Vasseur, ha commentato: ''Siamo lieti da dare il bentornato a Robert nel nostro team, non vediamo l'ora di lavorare nuovamente con lui. È un pilota che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più brillanti della sua generazione, emblema stesso del vero significato di determinazione.''

RITORNO A CASA E lo stesso Robert Kubica ha aggiunto alle entusiaste parole del suo prossimo team principal: ''Sono veramente contento di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera raggiungendo il team Alfa Romeo Racing Orlen. Questa squadra occupa un posto speciale nel mio cuore e sono lieto di tornare a lavorare con volti che erano già qui nel mio primo periodo a Hinwil (con la BMW-Sauber con cui vinse anche il suo primo e unico GP in Formula 1 a Montreal nel 2008). Il tempo e le circostanze sono ovviamente differenti, ma sono convinto che ritroverò la stessa determinazione e fame di successi. Il mio obiettivo è di aiutare la Alfa Romeo Racing Orlen a fare il prossimo passo in avanti.''