CONTO ALLA ROVESCIA Il mese di gennaio volge al termine e si avvicinano le date di presentazione delle nuove monoposto di F1. In attesa di svelare le forme della nuova W11 il prossimo 14 febbraio a Silverstone, in una giornata che prevede anche uno shakedown sul circuito inglese, la Mercedes solletica la curiositĂ degli appassionati pubblicando l'audio della prima accensione della vettura.

SFIDA A CHI ARRIVA PRIMO Il team campione del mondo in carica è il primo a pubblicare il sound della sua monoposto 2020. Una rivelazione divenuta una consuetudine per le scuderie di F1 negli ultimi anni, da quando i social si sono trasformati in un'abitudine quotidiana nella nostra vita. La Mercedes ha forse voluto in questo modo rispondere alla Ferrari che, invece, sarà la prima a presentare la sua nuova macchina, il prossimo 11 febbraio a Reggio Emilia.