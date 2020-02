ACCORDO MILIONARIO Alla vigilia della nuova stagione la scuderia campione del mondo in carica da sei anni consecutivi, sia per quel che riguarda il campionato piloti che per quello costruttori, sembra essersi assicurata un accordo di sponsorizzazione da 26 milioni di dollari l'anno con un'importante azienda chimica britannica. Stiamo parlando ovviamente dela Mercedes, che avrebbe siglato - secondo le indiscrezioni riportate sul Financial Times - un accordo commerciale con la Ineos, già attiva nel mondo dello sport, soprattutto nel ciclismo (sponsorizza il team di Egon Bernal e il Tour de France) e nella vela (tra gli sponsor dell'America's Cup).

Ready to rip it at #CadelRoadRace. Time to roll out for our first WorldTour one-day race of the season 🇦🇺 pic.twitter.com/l6lZSOPYU0 — Team INEOS (@TeamINEOS) February 1, 2020

MERCEDES ROSSO E NERA? Sia Mercedes che Ineos non hanno ancora commentato, e non essendoci stato alcun annuncio ufficiale non è dato sapere i dettagli del possibile accordo, come per esempio la durata. La notizia è rimbalzata sui siti specialistici d'oltre manica, dove ci si è spinti già oltre, chiedendosi se dopo l'accordo con il gruppo diretto dal miliardario Jim Ratcliffe porterà a un cambio nella colorazione della livrea del team Mercedes AMG. Tradizionalmente i team sponsorizzati da Ineos vestono i colori rosso e nero, sarà così anche solo in parte sulla Mercedes?