BATTESIMO IN PISTA Come annunciato, la Red Bull ha subito portato in pista la nuova RB16, poco dopo averla ufficialmente presentata con la diffusione di un'immagine sul web. È stato Max Verstappen ad avere l'onore del battesimo sul tracciato britannico di Silverstone.

FILMING DAY DI RODAGGIO La Red Bull, come già fatto in passato, ha deciso di utilizzare fin da subito la possibiltà concessa ai team di F1 di effettuare un filming day con la nuova monoposto. I chilometri che si possono percorrere in questa giornata dedicata alla registrazione di filmati promozionali sono 100: un piccolo rodaggio prima dell'inizio vero e proprio del lavoro sulla nuova vettura con i test invernali in programma sul Circuit de Catalunya di Barcellona a partire dal prossimo 19 febbraio.

MAX SCATENATO La RB16 si è presentata in pista con la livrea che verrà utilizzata nel corso della stagione, mentre gli scorsi anni spesso la Red Bull aveva studiato delle livree alternative da utilizzare nel corso delle prime uscite della monoposto. In pista con gomme Pirelli Cinturato Blu da bagnato, Verstappen ha dimostrato subito tutta la sua voglia con un'uscita scodata dal garage.