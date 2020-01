GRANDI MOVIMENTI Aston Martin e Red Bull ancora insieme, ma solo fino alla fine del 2020. Questa notizia ufficiale corrobora le indiscrezioni emerse nei giorni passati circa i grandi movimenti che stanno avvenendo dietro le quinte della Formula 1. Lawrence Stroll, che - notizia di stamattina - ha acquistato il 20% di Aston Martin, è pronto a siglare una partnership per portare la casa britannica nuovamente in Formula 1, rilevando le strutture della già ''sua'' Racing Point (Ne è azionista di maggioranza) a Silverstone o - se la Mercedes dovesse decidere di lasciare il Mondiale, quelle del team campione del mondo a Breckley.

ADDIO A FINE ANNO ''In seguito all'annuncio dell'Aston Martin Lagonda di oggi, il team può confermare che il produttore rimarrà 'title sponsor' fino al termine della stagione 2020, ma che questo contratto non verrà esteso oltre la sua scadenza'' - si legge nel comunicato del team di Milton Keynes - ''Red Bull Racing ha accettato di liberare Aston Martin dalla sua clausola di esclusività in Formula 1, fatto che gli permetterà di generare gli investimenti necessari per il finanziamento e il perseguimento di opportunità alternative all'interno dello sport''.

TERMINARE AL TOP Nel comunicato si legge anche del fatto che la partnership tra le due aziende continuerà extra-Formula 1 al fine di consegnare l'hypercar Valkyrie, con le prime auto che dovrebbero essere pronte anch'esse per la fine della stagione. ''Ringraziamo l'Aston Martin per il suo supporto negli ultimi quattro anni'' - prosegue il comunicato - ''Durante i quali abbiamo raggiunto assieme 12 vittorie, 50 podi e 6 pole position. Auguriamo ai dipendenti e agli azionisti di Aston Martin tutto il meglio per il futuro; la nostra priorità è di continuare a lavorare assieme per tutta la stagione 2020 per terminare nel miglior modo possibile la nostra partnership''.