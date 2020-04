IL NUOVO SITO INTERATTIVO DI VOLKSWAGEN

LE NOVITÀ DI WOLFSBURG Dalla Volkswagen ID.3 elettrica, che si può guardare come attraverso una radiografia, al configuratore delle nuove Golf GTI, Touareg R plug-in hybrid e T-Roc R: la Casa di Wolfsburg non si rassegna alla cancellazione del Salone di Ginevra 2020, per via dell'emergenza Coronavirus, e allestisce uno stand virtuale che si può visitare online.

LE DATE DI APERTURA Fino al 17 aprile, al link https://www.volkswagen.de/de/specials/geneva-2020.html, potrete sperimentare di persona il tour interattivo a 360°. Tutti i veicoli e lo stand previsti per Ginevra sono stati elaborati digitalmente, per creare un'esperienza immersiva, spiega Volkswagen: un'esperienza aperta a tutti 24 ore su 24.

COME SI USA L'attenzione principale è rivolta ai nuovi prodotti del 2020: la Golf GTI, certo, ma anche la GTD e la GTE (che vi abbiamo già presentato in video), accanto ai modelli già noti come la Arteon, la Passat GTE e i veicoli commerciali. Per spostarsi all'interno del padiglione si usa il mouse e un tastierino virtuale, in basso a destra dello schermo, che permette una sorta di visita guidata allo stand e dà accesso alle varie attività interattiva. Ma è anche possibile passeggiare tra i modelli esposti, usando le freccine sulla tastiera reale.

COSA PUOI FARE Tra le varie attività interattive, come detto, c'è una sorta di radiografia dell'elettrica ID.3 (mmagine più in alto). Sposti il pannello con il mouse e vedi l'auto in trasparenza, con le batterie, il motore e i collegamenti in bellavista. Altro momento ludico viene dal configuratore - molto semplificato, per la verità - che permette di cambiare colore e cerchi ai tre modelli clou: Golf GTI, T-Roc R e Touareg R. Anche le Golf sul palco principale cambiano colore: basta cliccare sulla goccia in basso nella schermata.

NUOVA FRONTIERA DEL MARKETING ''Il nostro primo stand digitale è solo il capitolo di apertura del nostro nuovo concetto sostenibile per future esperienze online innovative'', afferma Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer del marchio Volkswagen Passenger Cars. “Sfruttare le opportunità offerte dalla realtà virtuale fa parte della nostra strategia di digitalizzazione. Diventerà parte integrante della nostra esperienza di marketing, l'intera presentazione esterna del marchio e l'interazione con clienti e fan''.