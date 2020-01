UN SALONE SOTTO TONO L'elenco degli espositori al prossimo salone di Ginevra (che potete scaricare più in basso in questa pagina) non lascia particolari dubbi: il gruppo PSA potrebbe essere del tutto assente oppure partecipare con un solo marchio all'edizione 2020 della kermesse elvetica. Manca la conferma ufficiale, su chi potrebbe essere l'unico marchio presente, ma è ufficiale, invece, che gli altri tre marchi del gruppo non parteciperanno. Non è dato sapere chi, tra Peugeot, Citroen, DS e Opel, salterà il prossimo Geneva International Motor Show. Ma è certo che non saranno i soli big a disertare l'edizione di quest'anno.

NESSUNA NOVITÀ DA PRESENTARE È la mancanza di novità di prodotto a frenare gli espositori. Dopo il lancio delle nuove Peugeot 208 - nelle varianti a motore termico ed elettriche - Peugeot 2008, Opel Corsa, Astra, Insignia, C5 Aircross ibride e via dicendo, PSA si prende una pausa. E così fanno pure Ford, Nissan e il gruppo Jaguar - Land Rover, che dopo l'enorme interesse suscitato dalla nuova Defender (nei concessionari questa primavera) attende Parigi per presentare la nuova Jaguar XJ 2021.

L'ELENCO DEGLI ASSENTI La defezione del gruppo PSA, insomma, si va ad aggiungere a una nutrita serie di big che rinunceranno al salone di Ginevra 2020. Ford, Nissan e Jaguar Land Rover, appunto, ma anche Lamborghini, Mini, Mitsubishi, Subaru, Volvo e naturalmente Tesla. Avrà buon gioco il gruppo Volkswagen, che a partire dalle GTI e GTD si presenterà in Svizzera con tante nuove versioni della Golf 2020.