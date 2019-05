Autore:

Lorenzo Centenari

PICCOLA GRANDE A1 Guidare un'Audi senza dover spendere chissà quanto, un'opportunità che da quando esiste A1 è una realtà concreta. Si paga pegno in termini di spazio, certo, ma vuoi mettere il prestigio? La seconda generazione risale allo scorso anno, tuttavia la gamma è in continuo aggiornamento. Nel 2019 nuova Audi A1 Sportback ha guadagnato nuove motorizzazioni, ampliando il ventaglio di proposte dell'utilitaria più esclusiva del mercato. Tra propulsori, allestimenti e trasmissioni, quale versione scegliere? Come saldare il conto? La nostra mini-guida all'acquisto.

COM'È FUORI Per la propria seconda generazione (prima A1 datata 2011), la segmento B di Ingolstadt adotta un frontale più massiccio e movimentato, non dissimile da quello del mini-Suv Q2. Più larga e ribassata che in passato la griglia esagonale, più squadrati i gruppi ottici, più grandi le prese d'aria laterali. Sport-utility-style anche il posteriore: il lunotto si allontana da terra, i fari acquistano un effetto tridimensionale. Nuova Audi A1 Sportback cresce anche nelle misure esterne: lunghezza di 4,03 metri, larghezza di 1,74 m, altezza a quota 1,41 m. Proprio l’ampia carreggiata e gli sbalzi ridotti aggiungono sportività al look complessivo, ora del tutto allineato a quello degli ultimi prodotti dei Quattro Anelli.

COM'È DENTRO La portata principale offerta da nuova A1 Sportback è indubbiamente lo schermo tattile del sistema MMI Touch integrato all'interno della plancia, incorniciato dalle bocchette d'areazione e inclinato verso il conducente con un angolo di 13 gradi, così da non distrarre eccessivamente la guida. Non spariscono tutti i comandi fisici: i pulsanti e le manopole della climatizzazione abitano giusto al piano di sotto. Il volume del bagagliaio cresce di 65 litri: in configurazione standard, il vano ha una capienza di 335 litri, mentre con lo schienale posteriore abbattuto si arriva a 1.090 litri. La soglia di accesso a soli 67 cm da terra risulta a sua volta più comoda per le operazioni manuali.

MOTORI Escluse ormai le alternative turbodiesel, l'offerta consiste oggi in una gamma di propulsori turbo benzina TFSI (iniezione diretta e filtro antiparticolato) dal range di potenza da 95 a 200 cv. Cubature che spaziano da 1 litro (3 cilindri) a 2 litri, passando per la cilindrata 1.5. Nell'ordine: 1.0 TFSI 95 cv (25 TFSI) o 116 cv (30 TFSI), 1.5 TFSI 150 cv (35 TFSI), 2.0 TFSI 200 cv (45 TFSI). In abbinamento a tutte le unità, di serie il cambio manuale a 6 marce (a 5 marce la 25 TFSI), tranne la 45 TFSI, equipaggiata di trasmissione automatica doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

SU STRADA Tra le utilitarie, in termini di puro feeling di guida Audi A1 Sportback 2019 ha poche eguali. Sui punti forti sono agilità e precisione di inserimento, grazie al peso contenuto e ad uno sterzo leggero, ma reattivo. Il massimo del piacere lo si raggiunge con il cambio S tronic, ma pure la trasmissione manuale svolge il proprio dovere qualunque siano le esigenze del momento, guida veloce o in tutto relax.

ALLESTIMENTI La versione base include cerchi in lega da 15 pollici, specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, volante in pelle multifuzione, cruscotto digitale, e come assistenti di guida, Pre Sense Front, Lane Departure Warning e limitatore di velocità (oltre alla chiamata di emergenza eCall). La versione Advanced aggiunge cerchi da 16 pollici e dettagli in alluminio, come battitacco anteriore e cornice per calandra single frame, lo step Admired porta con sé anche clima bizona, ausilio al parcheggio in retromarcia, interni in look alluminio e vernice metallizzata, effetto perla o pastello. Per finire, l'esclusivo equipaggiamento S line: assetto sportivo, pacchetto per gli esterni dedicato, cerchi in lega da 17 pollici.

PREZZI Il listino spazia dai 21.750 euro di Audi A1 Sportback in allestimento base ai 32.350 euro di A1 45 TFSI S tronic S line. 900 euro la spesa per passare dalla versione di ingresso alla Advanced, 1.400 euro il valore invece del pacchetto Admired. Altri 1.600 euro, infine, per l'allestimento S line.

AUDI VALUE Tra le formule di acquisto di A1 Sportback, anche la nuova formula Audi Value, pacchetto studiato su misura per coloro che cambiano auto con una certa frequenza, in funzione di esigenze sempre in divenire. Funziona così: versi un anticipo, paghi 23 rate dell'importo prestabilito, e dopo 2 anni sei libero di restituire l'auto, riscattarla o sostituirla con un nuovo modello, a un valore garantito in via preliminare al momento dell'acquisto. Audi Value è attivo in particolare su A1 Sportback 1.0 TFSI Admired S tronic (26.700 euro il prezzo di listino, che scende a 25.440 con finanziamento): anticipo di 7.440 euro, 23 rate mensili da 199 euro, Valore Futuro Garantito o maxirata finale di 15.460 euro. Audi Value soluzione democratica e flessibile.