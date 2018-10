Autore:

Marco Congiu

SORPRESA Non abbiamo fatto in tempo a parlare di nuova Q8, che a pochi giorni di distanza Audi serve nuovamente sul piatto un altro pezzo da novanta come nuova A1 2018. Dopo averne spiato le scorse settimane un muletto intento a collaudare dinamica e comfort, una carrellata di immagini ufficiali ce la mostra ora anche in veste definitiva. Nome completo, Audi A1 Sportback. Eccola a Parigi 2018.

Q2 DOCET Per la propria seconda generazione (prima A1 datata 2011), la segmento B di Ingolstadt adotta un frontale più massiccio e movimentato, non dissimile da quello del mini-Suv Q2. Più larga e ribassata che in passato la griglia esagonale, più squadrati i gruppi ottici, più grandi le prese d'aria laterali. Sport-utility-style anche il posteriore: il lunotto si allontana da terra, i fari acquistano un effetto tridimensionale.

DIMENSIONI Nuova Audi A1 Sportback cresce anche nelle misure esterne: lunghezza di 4,03 metri, larghezza di 1,74 m, altezza a quota 1,41 m. Proprio l’ampia carreggiata e gli sbalzi ridotti aggiungono sportività al look complessivo, ora del tutto allineato a quello degli ultimi prodotti dei Quattro Anelli.

FIVE DOORS Nuova Audi A1, come avevamo dedotto anche dalle foto spia, sarà disponibile esclusivamente in configurazione 5 porte. Esattamente come anche le cugine nuova Seat Ibiza e nuova Volkswagen Polo.

S LINE L'esemplare utilizzato per lo shooting fotografico appartiene alla gamma S line, allestimento che rispetto ad Audi A1 standard prevede paraurti più aggressivi, un dedicato diffusore posteriore, inoltre cerchi di maggiori dimensioni e griglia single-frame a nido d'ape. Più sportivi di A1 vulgaris anche gli interni: sedili, volante e cuciture richiamano l'heritage corsaiolo.

LAUNCH EDITION A inaugurare la carriera della nuova entry level del brand sarà Audi A1 Sportback Edition, versione speciale caratterizzata soprattutto da cerchi in lega da 18 pollici color bronzo, bianco o nero, a seconda della vernice carrozzeria. Proiettori a Led e gruppi ottici posteriori (sempre a Led) bruniti in omaggio alla leggendaria Audi Sport quattro. Mentre Gli anelli Audi all’interno del single-frame sono dipinti di nero.

COUNTDOWN Nuova Audi A1 è attesa al debutto in carne ed ossa al Salone di Parigi, mentre non si conoscono ancora prezzi e tempi di uscita (fine 2018?). Quello che sappiamo, invece, è che la nuova generazione adotterà il sistema di infotainment MMI Touch che già troviamo anche sulle sorelle maggiori A6, A7 e A8.

A TUTTO SCHERMO Come anche mostrato nel video teaser diffuso i giorni scorsi sui social da Audi stessa (lo trovate nella gallery), la portata principale offerta da nuova A1 Sportback sarà proprio lo schermo tattile del sistema MMI Touch integrato all'interno della plancia, incorniciato dalle bocchette d'areazione e inclinato verso il conducente con un angolo di 13 gradi, così da non distrarre eccessivamente la guida. Non spariscono tutti i comandi fisici: i pulsanti e le manopole della climatizzazione abitano giusto al piano di sotto.

CARICO/SCARICO Il volume del bagagliaio cresce di 65 litri: in configurazione standard, il vano ha una capienza di 335 litri, mentre con lo schienale posteriore abbattuto si arriva a 1.090 litri. La soglia di accesso a soli 67 cm da terra risulta a sua volta più comoda per le operazioni manuali.

NUOVA PIATTAFORMA Lo scheletro della nuova Audi A1 2019 sarà infine la collaudata piattaforma MQB, orgoglio del Gruppo Volkswagen. Questa soluzione aumenterà lo spazio a bordo per gli occupanti, oltre a garantire un buon numero di motorizzazioni e tutti gli ultimi aiuti alla guida sviluppati nei laboratori hi-tech.

A1 TURBO E a proposito di motori: l'offerta consisterà in una gamma di propulsori turbo benzina TFSI (iniezione diretta e filtro antiparticolato) dal range di potenza da 95 a 200 cv. Cubature che spaziano da 1 litro (3 cilindri) a 2 litri, passando per la cilindrara 1.5. In abbinamento a tutte le unità, cambio manuale o in alternativa trasmissione S tronic a doppia frizione a 7 rapporti. Per ora è tutto.

Picture-Credit: Stefan Baldauf / Guido ten Brink