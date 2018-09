Autore:

Giulia Fermani

LO STAND AUDI A PARIGI 2018 Sullo stand Audi al Salone di Parigi 2018 non mancano le novità. Ci saranno l'Audi A1 Sportback -per la seconda generazione (prima A1 datata 2011) la segmento B di Ingolstadt adotta un frontale più massiccio e movimentato- e la Audi A4. Alla kermesse parigina sfilerà anche Audi Q3, che taglia in maniera netta con il passato abbandonando la linea morbida da Buondì per allinearsi al nuovo stile della Casa dei Quattro Anelli introdotto dalla mega SUV, sua maestà Q8. Ne vedremo (letteralmente) delle belle. Appuntamento a Parigi dal 4 al 14 ottobre.