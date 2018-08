Autore:

Emanuele Colombo

LA SCHEDA TECNICA La nuova Audi RS Q3 2019 è stata nuovamente paparazzata al Nürburgring durante i test di sviluppo, in vista del debutto che sarebbe stato anticipato alla fine di quest'anno. Da ciò che riportano i fotografi, il sound del motore sarebbe analogo a quello della Audi RS3, a conferma che, con tutta probabilità, sotto il cofano della nuova RS Q3 c'è lo stesso motore a cinque cilindri: il benzina turbo da 2,5 litri, 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia.

LE PRESTAZIONI Questo motore fornirebbe alla nuova RS Q3 33 CV e 15 Nm in più della versione precedente e, accoppiato al cambio automatico a doppia frizione e alla trasmisione a quattro ruote motrici, permetterebbe alla nuova RS Q3 di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,0 secondi, con circa 4 decimi di secondo di vantaggio rispetto al vecchio modello. La velocità dovrebbe essere limitata a 250 km/h com'è prassi per la casa di Ingolstad.

DATA DI LANCIO Quando verrà svelata la nuova RS Q3 non è ancora stato annunciato, ma visto che Audi ha confermato la partecipazione al salone di Parigi - a differenza della casa madre Volkswagen - è probabile che la nuova RS Q3 venga presentata proprio in quella sede, insieme con la nuova gamma del SUV compatto Audi Q3. Altre novità, rispetto alla gamma attuale, prevedono ovviamente interni ridisegnati e le ultime tecnologie di assistenza alla guida e di infotainment dell'azienda.