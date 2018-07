Autore:

Marco Congiu

TEST Abbiamo provato giusto qualche giorno fa la nuova Audi Q8, il SUV di punta dell'azienda dei quattro anelli. Ora, i nostri sempre attenti fotografi, sono in grado di mostrarci le prime immagini della nuova RS Q8, lo Sport Utility di Ingolstard accreditato di prestazioni quasi da supercar, ma con quel tocco che solo Audi sa dare. Vediamolo più da vicino in queste immagini.

LA SPORTIVA In queste foto vediamo la nuova Audi RS Q8 in fase di test al Nurburgring, con una camuffatura che copre solamente le parti basse dell'auto. Nonostante ciò, possiamo vedere già i tratti distintivi della RS Q8, come la calandra Singleframe capace di offrire un effetto 3D, prese d'aria maggiorate per garantire un corretto raffreddamento del propulsore e diffusore al posteriore. Tra i cerchi possiamo intravvedere pinze dei freni a 6 pistoncini, necessari ad arrestare in tempi brevi un SUV di quasi 5 metri di lunghezza con un peso non propriamente da étoile della Scala.

MOTORE CON LE CORNA Sotto il cofano della nuova Audi RS Q8 trova comodamente spazio il motore V8 biturbo da 4 litri e 650 CV. Come dite? È lo stesso della Lamborghini Urus? Indovinato. Facile pensare che la RS Q8 e la Urus varieranno per alcune impostazioni a livello di confort degli interni e di dinamica di guida. Il cambio automatico S tronic e la trazione integrale Quattro sono offerti di serie.