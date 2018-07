Autore:

Luca Cereda

NOBLESSE Per avere il massimo del SUV da Audi, ora bisogna contare fino a... Q8. Stiamo provando in anteprima nazionale la nuova ammiraglia a ruote alte dei Quattro Anelli, una novità che porta Audi su un terreno già battuto da tempo dalla concorrenza con le varie X6 e GLE Coupé: quello delle SUV sportiveggianti, o suvcoupé che dir si voglia.

SFUGGENTE L'Audi Q8 nasce sulla stessa base della Q7 differenziandosi come più non potrebbe. Ha quasi più in comune con la Lamborghini Urus, nell'interpretazione del posteriore e nello slancio che mostra di profilo: il terzo montante, largo e inclinato, proietta in avanti il resto dall'auto, che sembra voler scappare via. Da coupé c'è il tetto che scende ripido sulla coda, il vezzo dei finestrini senza cornice e una generalizzata attenzione ai dettagli di stile. Magnetici i fari nei loro giochi di luce. Originale il frontale con un'interpretazione sempre più 3D della griglia single frame.

ABITABILITA' Il lavoro dei designer sulle linee dà anche l'illusione ottica che la Q8 sia più compatta dei suoi 4 metri e 99 di lunghezza per due di larghezza. Perciò, sebbene questo SUV nella nomenclatura venga dopo, è più corto di 6 centimetri rispetto a una Audi Q7. Ma quanto è capiente? Il tetto inclinato sulla carta rende la seconda fila un po' meno accogliente: a questo la Q8 ovvia con il divanetto scorrevole (optional) per lasciare i giusti spazi alle gambe dei passeggeri. Nel bagagliaio, invece, ci sono quasi 300 litri di differenza con una Q7. Parliamo però di una capacità di carico a prova di famiglia, che va dai 605 ai 1755 litri.

DOPPIO SCHERMO Dentro è una reggia, spiccatamente high tech. La digitalizzazione degli interni è totale. Non riguarda solo la strumentazione, l'ormai famoso virtual cockpit, e l'head up display, ma anche la consolle centrale con doppio schermo touch: uno da 10'' in alto, uno da 9'' in basso. Così si si riducono al minimo indispensabile i comandi fisici, separati nettamente due reparti; quello dell'infotainment, della navigazione e della musica, da quello più strumentale racchiuso nello schermo inferiore, dove, ad esempio, troviamo i comandi del clima.

TURBODIESEL MILD HYBRID Il solo fatto che si possa avviare il motore da remoto, attraverso l'app My Audi, la dice lunga su quanto si sia immersi nella tecnologia nella guida della Q8. Oltre a tutti i più moderni sistemi di assistenza, basati su telecamere e sensori che le permetteranno tra poco di uscire dai parcheggi e di sistemarsi nei garage senza il conducente a bordo. C'è la connettività. Anche con wifi in LTE, che in futuro permetterà alla Q8 di dialogare con le infrastrutture per muoversi in maniera più intelligente nel traffico. Il motore, al momento, è uno solo: un tremila TDI da 286 cv e 600 Nm con tecnologia mild hybrid, che permette in molte situazioni di viaggiare per inerzia, a motore spento. Ne arriverà anche una versione sotto la soglia del superbollo.