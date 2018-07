Autore:

Luca Cereda

QUANDO ESCE Nascosto alla vista rimane sempre meno: ecco la nuova Audi Q3 2018 sulle strade spagnole quasi del tutti priva di camuffamenti. In uscita nelle concessionarie entro l'anno, dovrebbe svelarsi al pubblico entro fine estate o al massimo in autunno.

COME CAMBIA Con la seconda generazione dell'Audi Q3 cambierà molto. Non tanto nello stile del SUV compatto di Ingolstadt, che, come già successo per la Q5, dovrebbe guadagnare una fanaleria più spigolosa e una nuova versione della griglia single frame: con l'aggiunta, nel caso della Q3, di un portellone più convenzionale rispetto al vecchio, che è a forma di conchiglia.

DIMENSIONI La Q3 2018 è tutta nuova sottopelle. Mentre l'attuale ha ancora un pianale che risale alla Golf 5, ed è di fatto la vettura più anziana del listino Audi, la nuova sarà costruita sul pianale MQB. Con vantaggi assicurati in termini di peso (ridotto di qualche decina di chili) e abitabilità: la nuova Q3 sarà più lunga di qualche centimetro (si dice 6), più larga (si +5 cm) e con un passo allungato – anche qui nell'ordine dei 5 cm – a tutto vantaggio dell'abitabilità. Sempre per queste ragioni, il bagagliaio dovrebbe infine guadagnare qualche litro di volume in più rispetto ai 420 offerti oggi.

COM'E' DENTRO Come per la Q5, la rivoluzione sarà negli interni. L'Audi Q3 2018 abbraccerà il Virtual Cockpit e una plancia a sviluppo più orizzontale, con accenti high tech e l'infotainment di ultima generazione.

MOTORI Non sappiamo ancora ufficialmente se la rivale di BMW X1 e Mercedes GLC avrà un futuro ibrido, ma vien facile credere di sì. Una Q5 e-tron plug-in hybrid potrebbe essere lanciata a un anno di distanza dal debutto del nuovo modello (fine 2019-inizio 2020, quindi). Più difficile, invece, fare previsioni sull'arrivo di una Q3 EV, sulla quale comunque circolano dei rumors. Al top di una gamma che partirà dai 1.5 benzina-turbo e passerà per varie proposte a gasolio basate sul 2.0 TDI della Casa, troveremo la RSQ3 equipaggiata – presumibilmente- con l'ultima versione del cinque cilindri dei Quattro Anelli (394 cv), trazione integrale e cambio a 7 rapporti.