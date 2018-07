Autore:

Lorenzo Centenari

Q ESAGERAZIONI Chi è convinto che Q8 rappresenti l'apice, rimetta tutto in discussione. Non ha ancora esaurito, il pubblico, l'emozione per il debutto del maxi Suv-coupé su piattaforma Q7, che già i Quattro Anelli stuzzicano l'immaginazione dei fan con l'idea di una Q9. Cioè di uno sport utility che per dimensioni, prestazioni, equipaggiamento, e ovviamente fascia di prezzo, punterebbe a detronizzare il fuoristrada premium per antonomasia, "Her Majesty" Range Rover. Rumors fondati?

A NOI DUE, VECCHIA RANGE I sospetti di una possibile Q9 trovano linfa nelle parole pronunciate in tempi non sospetti dall'allora Ceo di Audi Rupert Stadler. Prima che il dieselgate lo travolgesse e lo accompagnasse dritto in carcere, Stadler - riporta la rivista Autocar - ammise come fosse in corso uno studio di fattibilità di un Suv di altissima gamma, cioè di un leader che riceverebbe i gradi di ammiraglio supremo della flotta Audi, e che prenderebbe a solcare i mari a caccia dell'incrociatore inglese. L'approvazione dipenderebbe tuttavia dal gradimento o meno dei clienti.

IL MASCHIO AUDI In Baviera sarebbero in ogni caso convinti come una bestia di Suv come Q9 abbia mercato. Più negli Usa e in Cina, ovviamente, che non in Europa. Come telaio di partenza, il maschio alpha della gamma Audi chiederebbe in prestito la pianta meccanica a Q8 e Q7, che a loro volta condividono le origini con Lamborghini Urus, Porsche Cayenne e Bentley Bentayga. I contenuti della stratosferica Q9 pareggerebbero in ogni caso quelli di una Range in allestimento superiore. Così come le misure oltrepasserebbero abbondantemente i 5 metri di lunghezza.

SOVRAPPOPOLAZIONE Fino a quando avrà ancora a disposizione anche una sola combinazione alfanumerica, Audi si affretterà a riempire la casella. Così ci hanno abituato i manager dei Quattro Anelli, un marchio che a listino oggi conta la bellezza di 22 modelli, ma che a quanto pare non intende arrestare la propria espansione. Col progetto di una possibile Q1 che non sembra incontrare i favori del top management (Stadler assegnò il ruolo di entry level ad A1), la range extention procede verso i piani alti. Forse.