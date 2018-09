Autore:

Lorenzo Centenari

GENERAZIONE Y È la piccina di famiglia, ma proprio grazie al suo temperamento giovanile e spensierato, è anche quella che più in fretta di tutte matura confidenza con la tecnologia. Scatta per nuova Audi A1 Sportback la campagna di prevendita: seconda generazione dagli allestimenti più completi, soprattutto più ricchi di elettronica e soluzioni digitali.

UNO PER QUATTRO Listino prezzi semplice semplice, anche se ovviamente le chance di personalizzarsi la propria A1 Sportback sono molteplici. In fase di lancio, un motore solo (il 3 cilindri 1.0 turbo benzina da 116 cv) e quattro gradi di equipaggiamento (Base, Advanced, Admire, S line Edition), più l'allestimento jolly Edition One, in produzione per un tempo limitato.

BYE BYE TDI Nuova Audi A1 Sportback parte dunque da 22.500 euro in configurazione 30 TFSI (cambio manuale a 6 marce) e da 24.350 euro in abbinamento alla trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti (30 TFSI S tronic). Pacchetto top di gamma S line Edition al prezzo rispettivamente di 26.450 euro (manuale) e 28.300 euro (S tronic). Niente A1 Sportback turbodiesel, né ora, né - con ogni probabilità, visto il trend - in futuro. Si aggiungeranno semmai in seguito i 4 cilindri benzina 1.5 e 2.0 TFSI.

MENU FISSO Come si diceva, passi avanti in chiave digitale e di sistemi di assistenza alla guida. Sin dal livello d’ingresso, su A1 Sportback 2019 di serie la Radio MMI Plus con schermo touch da 8,8 pollici, il vivavoce Bluetooth, il riconoscimento della scrittura, i comandi vocali, il lane departure warning e l’Audi pre sense front.

LA NUMERO UNO Nuova A1 Sportback sarà dunque disponibile inizialmente anche nell’esclusivo allestimento Edition One: look ancor più sportivo e chicche estetiche come gruppi ottici a LED con indicatori di direzione dinamici (i posteriori bruniti), logo Audi lungo le fiancate, pacchetto di finiture a contrasto nelle tinte nero Mythos o grigio Manhattan, cerchi in lega da 18 pollici dal design specifico. Questo costa il pack Edition One? Mettete in conto 5.400 euro in più.