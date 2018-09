Autore:

Giulia Fermani

NUOVO ALLESTIMENTO PER AUDI Q2 La versione 2019 della piccola della famiglia Q Audi Q2 porta in dote dotazioni più ricche e il nuovo allestimento Admired. Sviluppata a partire dalla versione Business aggiunge un bel numero di dotazioni a quelle già presenti nel pacchetto Evolution.

COSA GUADAGNA LA NUOVA VERSIONE A tre anni dal lancio, l'auto che segna la soglia d'ingresso della famiglia Q si rinnova. Cerchi in lega da 17 pollici, sedili sportivi, navigazione satellitare e cruise control adattivo sono alcune delle aggiunte fatte al pacchetto Evolution, che già poteva contare su gruppi ottici posteriori a Led, navigatore satellitare e sensori di parcheggio posteriori, per citarne alcuni. Visitate il sito Audi per saperne di più.