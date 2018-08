Autore:

Emanuele Colombo

NUOVI MOTORI TDI Per il 2019 Audi Q7, il maxi SUV di Ingolstadt, vede rinnovata la gamma motori con l'introduzione di due unità V6 3.0 TDI diesel con tecnologia mild hybrid. In base al livello di potenza, che varia da 231 a 286 CV, debuttano quindi la Audi Q7 45 TDI e la Audi Q7 50 TDI. Di fatto si tratta delle stesse motorizzazioni rese disponibili per gli altri modelli alto di gamma del gruppo: dall’ammiraglia A8 alla coupé a cinque porte A7 Sportback; dalle A6 berlina e Avant allo Sport SUV Q8

MILD-HYBRID DIESEL Come abbiamo spiegato in occasione della prova delle nuove Audi A6, la tecnologia mild hybrid a 48 volt non è un vero sistema ibrido, visto che il motore elettrico non partecipa mai alla propulsione, ma si limita a fornire una sorta di Start & Stop evoluto che agisce anche in velocità fino a 160 km/h. Nondimeno, grazie all'introduzione di questa tecnologia sui diesel, Audi dichiara di poter ridurre i consumi anche di 0,7 l/100 km in condizioni di guida reali.

DOTAZIONE DI SERIE I propulsori 45 TDI e 50 TDI condividono l’architettura del V6 da 2.967 cc con distribuzione a 4 valvole per cilindro e basamento e testate dotati di circuiti di raffreddamento separati. Entrambi i modelli hanno di serie il cambio automatico tiptronic a otto rapporti e trazione integrale permanente quattro con funzione torque vectoring del controllo di stabilità ESC. Il differenziale centrale è autobloccante e la ripartizione della coppia, che normalmente è 40:60 tra anteriore e posteriore, può raggiungere picchi del 70% davanti o dell’85% dietro.

LE PRESTAZIONI Audi Q7 45 TDI è accreditata di 231 CV di potenza e 500 Nm di coppia, che consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi (7,3 secondi per la versione a 7 posti) e di raggiungere una velocità massima di 229 km/h a fronte di consumi di 6,5/6,8 l/100 km nel ciclo NEDC, a seconda che si tratti della versione a 5 o a 7 posti.

I PREZZI La top di gamma Q7 50 TDI vanta invece 286 CV e 600 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, una velocità massima di 241 km/h e consumi di 6,6 litri ogni 100 chilometri (6,8 litri per Q7 50 TDI 7 posti). Prezzi da 64.250 euro per Audi Q7 45 TDI quattro tiptronic e da 69.750 euro per Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic.