Autore:

Matteo Gallucci

ATTO SECONDO Sono già passati ben 7 anni dal debutto della prima generazione del 2011 ( il terzo modello della serie Q dopo Q5 e Q7) e dopo la presentazione statica del Salone di Parigi 2018 arriva il momento di provare la nuova Audi Q3 2018 che si presenta con uno stile tutto nuovo rispetto al precedente modello.

DESIGN E DIMENSIONI La seconda generazione di Audi Q3 è decisamente più sportiva, con la calandra ottagonale più grande, fari full LED Matrix e linee molto più tese e scolpite. Gonfiando i muscoli la nuova Q3 cresce nelle dimensioni con un +10 cm in lunghezza (4,48 m), +2 cm in larghezza (1,84 m) e -5 mm in altezza. Il passo cresce di 8 cm ( 2,68 m) a beneficio di tutti gli occupati e quindi anche chi siede dietro trova ampio spazio per gambe e testa. In più ora il divanetto posteriore ha una soluzione intelligente: può scorrere fino a 15 cm in avanti o indietro. Non ci sono più problemi neanche per i bagagli visto che lo spazio disponibile nel baule è di 530 litri base (675 con il divanetto posteriore portato in avanti) che arriva a 1.525 con i sedili ripiegati.

GLI INTERNI Il cambio generazionale ha coinvolto in pieno anche gli interni. Arriva l'ormai nota strumentazione digitale "Digital Cockpit" da 10,25 pollici di serie per tutte e il Virtual Cockpit, optional, da 12,3” mentre sullo consolle centrale compare un altro display a sfioramento che può essere da 8,8 o 10.1 pollici. Optando per l'infotainment più completo sono integrati anche i nuovi comandi vocali evoluti e l'utilizzo delle mappe Here con informazioni in tempo reale sul traffico, sui parcheggi, sui punti di rifornimento oltre alla comunicazione tra veicoli per lo scambio di informazioni su eventuali informazioni sul percorso.

LA SICUREZZA Tutto il capitolato relativo agli ADAS è stato arricchito. Sulla nuova Audi Q3 sono disponibili il Traffic Jam Assist per la guida automatizzata nel traffico, l'avviso di cambio di corsia, il parcheggio automatico, le telecamere a 360 gradi, l'assistenza per la marcia in discesa e il pre sense frontale con frenata d'emergenza automatica. A richiesta è disponibile l'Audi Drive Select per scegliere tra le modalità di guida Auto, Comfort, Dynamic, Offroad, Efficiency e Individual.

I MOTORI L'unico diesel previsto inizialmente è il 2.0 TDI da 150 CV in abbinamento alla trazione anteriore o integrale e al cambio manuale o doppia frizione. Già confermato però l'arrivo anche del 2.0 TDI da 190 CV. Lato "verde" i primi propulsori ordinabili saranno il benzina 1.5 TFSI da 150 CV e il 2.0 TFSI da 190 CV o 230 CV tutti accoppiati all'automatico doppia frizione S tronic a 7 marce e la trazione integrale quattro (ad eccezione del 150 CV che sfrutta la trazione anteriore).

PREZZO L'equipaggiamento di serie dell’Audi Q3 comprende il volante multifunzione in pelle, il climatizzatore, il divano posteriore scorrevole, il mantenimento attivo della corsia (in funzione da 60 km/h), la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e l'accensione automatica di fari e tergicristalli. La nuova Q3 parte da un prezzo di listino di 37.000 euro.