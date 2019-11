Autore:

Matteo Gallucci

SUV DA CITTÀ Il mercato dei piccoli crossover urbani si fa sempre più affollato, manco fosse la tangenziale di Milano nell’ora di punta. Un settore sempre più ambito e ricercato, in cui cerca di entrare anche Audi con la sua agguerrita A1 Citycarver (qui la nostra prova su strada).

AGGRESSIVA MA STILOSA Il “vestito” con cui si presenta la nuova piccola di Audi è quello aggressivo e informale da fuoristrada: l’assetto è rialzato di cinque centimetri, ci sono le protezioni lungo tutta la parte della carrozzeria, e non manca neppure la tipica griglia ottogonale delle SUV Audi. Manca la trazione integrale, ma le protezioni sotto la carrozzeria e le sospensioni maggiorate permettono di affrontare comunque in scioltezza anche i terreni accidentati. All’interno, in un abitacolo ben costruito e dove abbondano le plastiche morbide (tranne nelle parti più basse e sui pannelli porta) stanno più che comodi quattro passeggeri. Spazio più che discreto anche per i bagagli, con un baule da 335 litri a divano rialzato, che diventano 1.090 quando viene abbattuto completamente.

COME VA SU STRADA Le doti dinamiche riprendono quelle della sorella A1 Sportback: buona la tenuta di strada e sempre prevedibile il comportamento della macchina. Il cambio ha innesti precisi, il motore spinge sempre con vigore, anche se ai bassi regimi il rumore del tre cilindri tende a “entrare” nell’abitacolo. Lo sterzo è leggero e ben manovrabile in città, e si indurisce progressivamente con l’aumentare della velocità. Buoni i consumi del 1.0 TFSI da 116 CV della nostra prova, che al termine di un giro su tracciati misti si sono attestati attorno ai 13,6 km/l (15,3 km/l quelli dichiarati).

PREZZI Il listino di Audi A1 Citycarver parte da 23.950 euro per il 3 cilindri 1.0 TFSI turbo benzina da 95 CV con sigla 25 TFSI. 24.700 euro per lo stesso propulsore con potenza da 116 CV (quello della nsotra prova). La 25 TFSI è disponibile solo con il cambio manuale a 5 marce mentre la versione 30 TFSI può avere il cambio manuale a 6 rapporti o quello automatico doppia frizione S tronic a 7 rapporti (con un sovrapprezzo di 1.850 euro).