LE FORME NON MENTONO In occasione delle feste di fine anno, la divisione sportiva Mercedes-AMG ha rilasciato un video teaser per ringraziare tutti i membri del suo team e celebrare gli ottimi risultati conseguiti durante l’anno. Il video (vedi gallery) dura poco meno di tre minuti e con un ritmo incalzante passa in rassegna alcune delle auto più performanti del garage AMG. Le sorprese arrivano però al termine del videoclip, quando negli ultimi fotogrammi appare quelle che a tutti gli effetti sembrano le forme di una Mercedes-AMG GT4 Coupé.

IBRIDA PLUG-IN A dire il vero, non si riesce a capire molto, le decalcomanie nascondono quasi interamente il posteriore dell’auto, tuttavia si intravede il grande estrattore e i quattro terminali di scarico sdoppiati. Con un pizzico di attenzione si può notare che in accelerazione l’auto emette il sibilo tipico delle auto elettriche, a riprova del fatto che la nuova Gran Turismo teutonica debutterà con un nuovo powertrain. Quasi certamente si tratterà di un ibrido plug-in e sarà in grado di percorrere fino 50 km a batterie. Tre le modalità di guida disponibili: EV 100% elettrico, ibrido, e naturalmente, 100% benzina.

QULCHE NUMERO La Gran Turismo 4 porte di Affalterbach si prepara così ad alzare l'asticella in termini di performance, forte di una potenza che, secondo molti, dovrebbe attestarsi intorno agli 800 CV, cavalleria simile a quella della AMG GT Concept, presentata al Salone di Ginevra 2017. Sotto il cofano dovrebbe esserci il 4 litri V8 biturbo, abbinato a un’unità elettrica posta sull’asse posteriore. Stando a quanto fatto trapelare tempo fa dalla stessa AMG, la nuova Gran Turismo plug-in dovrebbe chiamarsi AMG GT73 e sarà in grado di coprire lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Tutte le conferme su motore, nome e prestazioni arriveranno però solo nel corso del 2020, tocca dunque aspettare ancora un pò.