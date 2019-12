CUPRA LEON COMPETICION Carrozzeria ridisegnata, migliore distribuzione del peso e maggiore efficienza aerodinamica: la Cupra Leon Competicion è la prima auto da corsa pre-ordinabile. Da Martorell fanno sapere che gli ordini verranno indirizzati alla nuova sede del marchio a partire dalla prossima primavera.

COME PRENOTARE LA LEON TCR Pre-ordinabile sì, ma come? Semplice: attraverso la piattaforma online specifica per questa macchina. Chiunque fosse interessato ad assicurarsi una Cupra Leon Competición potrà inserire già da oggi una pre ordinazione sul sito dedicato. Per le consegne, però, bisognerà aspettare il prossimo aprile 2020.

LEON TCR: COME CAMBIA Nata sulla base della prossima Cupra Leon, a sua volta attesa per il debutto nel 2020, Cupra Leon Competicion avrà una carrozzeria ridisegnata per favorire l'aerodinamica. Anche le prestazioni subiranno un upgrade, grazie anche a una meccanica migliorata che sfrutta componenti leggeri su entrambi gli assi in favore di una migliore distribuzione del peso. Il cambio, che è stato irrobustito, comanda insieme a una nuova architettura elettronica da corsa il potente motore turbo 2.0.