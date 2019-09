Autore:

Federico Sardo

SEAT LEON CUPRA ST Dopo la Leon standard, Seat manderà sul mercato anche la sportiva Seat Leon Cupra, per la quale sono previsti 245 CV. In queste foto possiamo vedere la versione ST, che è il modo in cui a Seat chiamano le station wagon (o familiari, che dir si voglia). Una buona parte delle vendite totali di Leon sono quelle dei modelli Cupra e, circa cinque anni fa, Seat ha avuto la buona idea di aggiungere la versione station: questa è la seconda generazione di quella macchina.

ELETTRIFICAZIONE Seat Leon ST Cupra sarà una plug in hybrid, e soltanto uno dei ben sei modelli elettrificati di Seat in arrivo entro il 2021. Già ci si aspettava una edizione Cupra di Leon, e ora Seat ne ha confermato l'arrivo. Dichiarando inoltre che, oltre a esserci in programma una versione ibrida della Leon standard (sia a cinque porte che familiare) anche quella a marchio Cupra sarà elettrica.

LA DICHIARAZIONE Il CEO del marchio Luca De Meo ha dichiarato: "Nel 2020 arriverà sul mercato la nuova generazione di Leon, sia a cinque porte che in versione familiare. Avrà una motorizzazione ibrida che arriverà fino a 250 CV, per meno di 50g/km di emissioni di CO2, e prima della fine del 2020 arriveranno anche Cupra Leon e Cupra Leon ST, entrambe anche in versione plug in ibrida".

NON SOLO ELETTRICO La specifica relativa alla potenza fornita da De Meo è proprio quella che riguarda la versione di Leon di Cupra, e non quella del convenzionale plug in Seat. I 245 CV dichiarati sono infatti gli stessi di Cupra Formentor: il Suv coupe mostrato quest'anno al Salone di Ginevra. Anche quello è uno dei modelli elettrici in arrivo per il marchio Seat, anche se sarà disponibile anche con una motorizzazione convenzionale.