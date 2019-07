Autore:

Dario Paolo Botta

SI AMPLIA LA GAMMA Novità in arrivo sul fronte Seat: in attesa dell’arrivo della IV generazione della rinomata Leon, la Casa di Barcellona fa debuttare la nuova versione speciale Black Edition. Lo scopo è quello di rendere ancor più completa e appetibile la gamma della compatta, aggiungendo dettagli di qualità e dotazioni di rilievo a bordo della vettura. La base è ovviamente l’allestimento FR, quello più ricco e completo. Seat Leon Black Edition è già disponibile nei concessionari, sia nella variante hatchback che nella versione familiare Sportourer ST.

ECCO COM’É All’esterno spicca il colore nero brillante della carrozzeria, i cerchi in lega da 18” Performance Sport Black e il tetto panoramico a scorrimento elettronico. Sulla nuova Seat Leon Black Edition si distinguono inoltre la griglia frontale in tinta e i proiettori anteriori Full LED, già presenti sulla versione FR. Sulla plancia, ecco il display touch da 8” con Media System Plus integrato. Sportiveggiante il volante multifunzione con paddle per il cambio marcia (presente solo su versioni equipaggiante con DSG). I rivestimenti sono ricercati, con un uso abbondante di plastiche soffici e materiali pregiati come l’Alcantara che avvolge i sedili sportivi. Inconfondibilmente nero il cielo dell’abitacolo di questa nuova Seat Leon Black Edition.

MOTORI E PREZZI Sia la versione hatchback che la Sportourer ST montano il nuovo motore 2.0 TDI 150 CV abbinato al cambio automatico DSG 7 rapporti o al manuale a 6 velocità. Completa la gamma Diesel il 1.6 TDI da 115 CV, disponibile solo con cambio manuale 5 rapporti. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni benzina, sulla serie speciale Black Edition troviamo il 1.0 TSI da 115 CV, il nuovo 1.5 Eco TSI 130 CV e il potente 1.5 Eco ACT TSI da 150 CV. Non bisogna però dimenticare la versione a metano che conta su un propulsore 1.5 TGI da 130 CV con cambio automatico DSG. Nuova Seat Leon Black Edition disponibile in promozione al prezzo di 21.100 euro per la hatchback, 21.850 euro per la familiare Sportourer ST.