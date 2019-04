Autore:

Emanuele Colombo

QUASI PRONTA PER IL DEBUTTO La nuova Seat Leon 2020 si prepara per il debutto ed ecco che al Nurburgring i nostri fotografi hanno immortalato un muletto – già in forma pressoché definitiva – impegnato in alcuni test. Ecco come dovrebbe cambiare la nuova berlina compatta del brand spagnolo.

FAMILY FEELING Il frontale, da quello che si intravede attraverso le camuffature, ricorda quello del SUV Seat Tarraco. La calandra è posizionata più in basso nel fascione anteriore, mentre i gruppi ottici sono più sottili e angolati verso il basso, a dare uno sgurdo più arrabbiato che in passato.

EVOLUZIONE, NON RIVOLUZIONE Angoli anche al posteriore, con un pronunciato sbalzo tra la base del lunotto e il portellone: “Lo stile dell'auto non è una rivoluzione, ma una profonda evoluzione”, aveva detto Matthias Rabe, membro del consiglio di amministrazione responsabile della ricerca e sviluppo.

LA PLUG-IN HYBRID NEL 2020 L'obiettivo era rafforzare l'identità del modello e del marchio e la Leon sarà una delle auto chiave in vista del grande progetto di elettrificazione che Seat sta mettendo in atto. Infatti già nel 2020 arriverà una Seat Leon plug-in hybrid con 50 km di autonomia: anche lei basata sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen già adottata dalla Leon uscente, dalla Skoda Octavia e dalla Golf.

PIÙ SPAZIOSA DELLA GOLF? Grazie alla struttura modulare della piattaforma, è possibile che Seat decida di dare alla nuova Leon un passo leggermente più lungo rispetto alle cugine, per guadagnare in abitabilità. Si pensa che la Leon non sarà proposta in versione a tre porte, ma solo nelle varianti 5 porte e ST (station wagon).

I MOTORI AL LANCIO Tra le motorizzazioni dovremmo vedere confermati i motori a benzina da 1,0 e 1,5 litri di cilindrata, così come il diesel da 1,6 litri. In un secondo momento è probabile il debutto di una versione mild hybrid, che sfrutti la tecnologia a 48 V della cugina Volkswagen Golf.

ARRIVA A FRANCOFORTE? Il lancio della nuova Seat Leon è previsto entro l'anno ed ecco che un palcoscenico possibile diventa il prossimo salone di Francoforte 2019, in scena dal 12 al 22 settembre prossimi. Torneremo presto in argomento.