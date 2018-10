Autore:

Luca Cereda

TURNOVER In carriera dal 2012, la Seat Leon attuale sta per cedere il testimone alla quarta generazione, al debutto entro il 2019. Intanto, i lavori in corso sono testimoniati dalle ennesime foto spia scattate dai nostri fotografi.

PIU' CAPIENTE Il pianale non cambia: grazie alla flessibilità della piattaforma modulare MQB, la nuova Seat Leon 2019 – si dice - dovrebbe aumentare il passo di 5 centimetri senza particolari modifiche strutturali. Buone notizie, dunque, per i passeggeri posteriori, che avranno a disposizione più spazio per le gambe. Ma anche per chi sta dietro al volante: quei 5 cm, infatti, saranno gli unici in più da gestire nelle manovre, visti gli sbalzi della carrozzeria rimasti identici.

5 PORTE E CROSSOVER Diamo per certa la dipartita della variante a tre porte: la Leon 2019 sarà solo a cinque porte. Piuttosto, si fa un gran parlare dell'aggiunta di un futuro crossover su base Leon, un po' più piccolo dell'Ateca. Un'operazione non molto diversa da quella che ha già fatto nascere la T-Roc dai geni della Golf.

COME CAMBIA Sullo stile, qualche novità si intuisce già dalle foto-spia. Non cambiano le proporzioni né le linee portanti, ma la nuova Seat Leon sembra sfoggiare pieghe più nette, frontale e griglia ridisegnati e fari più sottili e eleganti.

METANO E IBRIDO Negli interni troveremo un sistema di infotainment di nuova generazione, ma la vera novità sarà sottopelle. A un anno di distanza dal debutto della nuova serie uscirà la prima Seat Leon ibrida plug-in, capace di viaggiare spinta dalla sola batteria per circa 50 km. Dovrebbe essere confermata la Leon TGI, variante a metano e benzina che tanto successo ha riscosso nella scorsa generazione.