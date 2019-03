Autore:

Emanuele Colombo

NOVITÀ SEAT 2020 Sei nuovi modelli tra auto elettriche e plug-in hybrid: è questo il piano d'attacco che Seat intende attuare entro la fine del 2020. È il frutto di investimenti per 1,2 miliardi di euro, che il brand ha stanziato nel 2018 e si concretizzerà nel breve periodo con novità di tutte le classi. Una di esse sarà il modello di serie della Seat El-Born, il crossover sportivo 100% elettrico mostrato al salone di Ginevra 2019, che andrà ad affiancare la versione EV della citycar Seat Mii nel club dei veicoli a emissioni zero.

CONTA ANCHE CUPRA Non mancherà la Seat Leon Plug-In Hybrid (PHEV). La berlina compatta della casa è attualmente in fase avanzata di sviluppo e farà il paio con la versione elettrificata del SUV Seat Tarraco: anche lui un ibrido “alla spina”, che affiancherà motorizzazioni diesel e benzina più tradizionali. Per far quadrare i conti, va detto, il solo marchio Seat non basta, ma bisogna chiamare in causa il neonato brand Cupra, che di Seat è una sorta di spin-off. Ed ecco che all'esercito delle novità spagnole vedremo unirsi le varianti plug-in hybrid di Cupra Leon e Cupra Formentor.

LA NUOVA PIATTAFORMA Gli ambiziosi piani di Seat in tema di EV e PHEV passano attraverso la nuova piattaforma condivisa con Volkswagen: una versione compatta della celebre architettura MEB (Modular Electric Drive Toolkit). La base per i nuovi modelli è stata studiata per veicoli di circa 4 metri di lunghezza, proprio la misura dell'uscente Seat Ibiza. “Per la prima volta il Technical Center Seat svilupperà una piattaforma che possa essere usata da più marchi in giro per il mondo”, ha detto Luca de Meo, amministratore delegato del marchio spagnolo.

AUTO ELETTRICHE DAVVERO PER TUTTI Limitandosi ai modelli elettrici, il piano sarebbe di lanciare il guanto di sfida a rivali del calibro della Nissan Leaf, proponendosi sul mercato a un prezzo più basso. L'obiettivo sarebbe introdurre un EV a meno di 20.000 euro. E non ci riferiamo al quadriciclo elettrico Minimo Concept e al monopattino eXS...