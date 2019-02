Autore:

Lorenzo Centenari

ELETTRO ANCH'IO Mancava all'appello giusto lei, il socio iberico. Dopo Volkswagen, Skoda, Audi, persino Porsche, ora anche Seat ha la sua elettrica, sebbene ancora nei panni di concept. Al Salone di Ginevra, ecco il prototipo di una monovolume compatta e dal sapore sportivo, squisitamente in linea con la filosofia del marchio stesso. A nostra disposizione, per adesso, solo un teaser. L'immagine è in penombra, non sfugge tuttavia come la prima full electric Seat somigli proprio a un'altra zero emission car del Gruppo, la futura Volkswagen I.D. (Neo?).

GEMELLE DIVERSE D'altra parte la base meccanica, e questo non è un mistero, è la medesima dell'auto elettrica di Wolfsburg, quella piattaforma che nel gergo tecnico è individuata dalla sigla MEB (Modularer Elektrobaukasten). Stesse origini, percorsi differenti: col logo Seat sul cofano, l'auto elettrica del Gruppo ha una connotazione più dinamica e al tempo stesso giovanile, con tanto di alettone pronunciato ed estrattore posteriore. Elevato anche il tasso di connettività. Martorell è per Volkswagen un laboratorio tecnologico e stilistico prezioso. A Ginevra, ecco un prodotto che ne esprime il potenziale.