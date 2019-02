Autore:

Giulia Fermani

SSANGYONG GINEVRA 2019 Al Salone di Ginevra 2019 Ssangyong presenterà la nuova generazione del Suv con cui intende sfidare i bestseller del segmento, capitanati da Nissan Qashqai. Ssangyong Korando 2019 come stile si allinea alle sorelle già rinnovate nella gamma, Rexton in primis e non nasconde un filo rosso con la concept e-SIV, mostrata l'anno scorso proprio alla kermesse elvetica.

KORANDO 2019 Protagonista degli interni, insieme a un bagagliaio da 550 litri di capacità, anche una strumentazione digitale (con schermo da 9 pollici) e un infotainment di nuova generazione (da 10,25 pollici). La gamma motori partirà partire dal 1.6 diesel mentre, lato benzina, potrebbe debuttare un nuovo 1.5 e addirittura un tre cilindri turbo mild hybrid. Una Korando elettrica? Arriverà ma non subito.