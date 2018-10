Autore:

Marco Congiu

ANTICIPAZIONI Ve ne stavamo parlando giusto qualche giorno fa, quando Skoda aveva diffuso il primo teaser della sua nuova Segmento C. Bene, adesso possiamo anche dirvi come si chiamerà l'erede della Rapid: Skoda Scala. È questo il nome per il nuovo modello della casa del Gruppo Volkswagen che andrà a giocarsela con rivali del calibro di Renault Megane, Ford Focus, Peugeot 308, Opel Astra e, perché no, anche nuova Volkswagen Golf.

DA PARIGI PER L'EUROPA La nuova Skoda Scala sarà molto simile alla Vision RS presentata in occasione dell'ultimo Salone di Parigi 2018. Con dimensioni che la collocherebbero nel cuore del segmento C – lunga 4,35 metri – la Scala equipaggerà la piattaforma modulare MQB, orgoglio tecnologico di casa Volkswagen, e riceverà a cascata altre soluzioni tecnologiche del gruppo pur mantenendo una propria identità ben definita in linea con lo slogan boemo: Simply Clever!

IBRIDA E NON SOLO La Skoda Scala 2019 avrà motorizzazioni in linea con quanto già visto nella storia recente del Gruppo Volkswagen: questo significa propulsori a 3 e 4 cilindri turbobenzina e turbodiesel. A ciò, con ogni probabilità, si aggiungeranno anche versioni elettrificate ibride plug-in che potrebbe portare la potenza complessiva del powertrain a 245 CV grazie al 1.5 benzina e ad un motore elettrico da 102 CV. La nuova Skoda Scala dovrebbe debuttare con ogni probabilità al prossimo Salone di Ginevra 2019 in programma ad inizio marzo.