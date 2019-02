Autore:

Lorenzo Centenari

INTELLIGENT CROSSOVER Chi ancora non avesse compreso quale direzione abbia imboccato Nissan, o non è stato attento, o proprio ha due fette di prosciutto sugli occhi. Al Salone di Ginevra, il socio jap dell'Alleanza porta un altro concept (il terzo nell'arco di un anno) della saga Intelligent Mobility: Nissan IMQ è un crossover come il precedente IMx, rispetto al collega più anziano ha tuttavia qualcosa in più, oltre a propulsione elettrica e guida autonoma. Che sia il prozio della futura generazione di Qashqai? Non resta che attendere la cerimonia di unvealing, il prossimo 5 marzo 2019, direttamente sullo stand.

ELETTRO-PROVOCAZIONE A nostra disposizione, per il momento, soltanto un rendering che raffigura un Suv di proporzioni medie, ma soprattutto dall'architettura e dal design spudoratamente ai confini del buon senso. Ruote gigantesche, altezza da terra da macchina movimento terra, cristalli più sottili del plico oculare di un giapponese, in generale una carrozzeria composta da lastre talmente tese ed affilate, che tagliano solo a guardarle. Ancora qualche giorno di pazienza, e della misteriosa Nissan IMQ conosceremo anche i contenuti interni. Nulla di convenzionale, scommettiamo.