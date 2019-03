Autore:

Lorenzo Centenari

DREAM CARS Auto di serie e fuoriserie. Ginevra è palcoscenico anche di quei prodotti talmente speciali, che se non li osservi e non li tocchi mentre sono in mostra ad un salone, difficilmente ti capiterà di rivedere un giorno qualsiasi. Puritalia Berlinetta è uno di quelli: andiamone orgogliosi, perché a progettare e costruire questo fulmine a trazione ibrida plug-in e dal design squisitamente anni Settanta è un marchio "made in Italy".

CHE NUMERI Quattro anni il tempo che la Berlinetta ha chiesto ai suoi ingegneri per raggiungere la veste finale, l'attesa è comunque valsa la pena: sotto il suo telaio in fibra di carbonio operano all'unisono un V8 turbo benzina da 5 litri di cilindrata e 800 cv di potenza e un motore elettrico da 215 cv. Output complessivo di 965 cv, coppia combinata di 1.248 Nm. Le prestazioni sono mozzafiato: 335 km/h di velocità (limitata elettronicamente...), scatto sullo 0-100 km/h in 2,7 secondi. Puritalia ne realizzerà soltanto 150 esemplari, tutti personalizzabili secondo i gusti del cliente.