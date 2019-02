Autore:

Giulia Fermani

TOYOTA GINEVRA 2019 Dopo il successo del lancio della nuova Toyota Corolla all'inizio di quest'anno, la media giapponese si conferma protagonista anche del Salone di Ginevra 2019, dove debutterà in due varianti: la sportiva Corolla GR Sport e l'avventuriera Corolla Trek. Toyota Corolla Trek è attesa sul mercato già dal prossimo agosto 2019, con una scelta di propulsori ibridi autoalimentati da 1,8 o 2,0 litri.

L'AVVENTURIERA Al Salone di Ginevra 2019 sullo stand Toyota, l'auto nata dalla collaborazione tra Toyota e Trek Bicycle. La variante Toyota Corolla Trek, disponibile solo sui modelli Touring Sports, è stata messa a disposizione come veicolo di supporto per le competizioni ciclistiche europee del Trek-Segafredo World Tour. Oltre all'altezza da terra maggiorata di 20 mm quest'auto nata sulla base della Corolla Touring Sports di livello medio, sfoggia cerchi in lega da 17 pollici, vetro posteriore a scomparsa, fendinebbia e fari a Led. All'interno sedili in tessuto bicolore, dettagli in ​​legno e display di infotainment da 7 pollici.