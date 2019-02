Autore:

Marco Rocca

UNA RICORRENZA IMPORTANTE Sapete che quest'anno la Fiat spegne 120 candeline? Un'occasione per festeggiare con una serie speciale. Così Fiat ha chiamato a rapporto l'intera gamma 500 e ha creato la serie "120 anni" che debutta su 500, 500X e 500L. Il palcoscenico di lancio sarà quello del Salone di Ginevra 2019.

ELEGANTI COME UN ABITO La nuova serie si caratterizza pe la nuova livrea bicolore bianca e nera che trae ispirazione dal Tuxedo, il famoso abito da cerimonia. Ma volendo si può scegliere anche tra Perla Tuxedo (Bianco Perla e nero) e Argento Tuxedo (Grigio Argento e nero). Tutte le combinazioni, però, ruotano intorno all'abbinamento con il nero che si ritrova sulle calotte degli specchi retrovisori, sulle modanature laterali in Nero Cinema o per i cerchi in lega da 16" (a richiesta da 17"). Il tocco d'eleganza arriva da cornici dei cristalli nere cromate e dai fari full led.

SEMPRE CONNESSE Anche all'interno i designer hanno arredato l'abitacolo a tema. Ci sono sedili con rivestimento color rame che si abbinano alla fascia della plancia nera e ai poggia braccia delle porte rivestiti in vinile. Della dotazione di serie, per tutte le 500, farà parte il sistema Uconnect 7” HD LIVE touchscreen, compatibile con Apple Car Play e Andoid Auto, che permette di integrare il proprio smartphone all’infotainment della vettura. Ma scopriamole una per una.

LA 500 120° Il cinquino ha tutta una serie di dettagli caratteristici, tra i quali spiccano la modanatura cromata sul cofano, i cerchi in lega da 16" con finitura color rame e il tetto nero. In abitacolo i sedili sono proposti in “gessato” nero. Equipaggiata con una dotazione di serie ricca, che include fari fendinebbia, sedile posteriore 50/50 e tappetini specifici, la Fiat 500 "120°" può adottare i propulsori1.2 da 69 CV, 0.9 Twin Air da 85 CV e 1.2 GPL da 69 CV. I colori carrozzeria? Bianco Gelato, Nero Cinema, Grigio Maestro e Grigio Moda, o le vernici bicolore Maestro Tuxedo (Grigio Maestro e tetto nero) e Moda Tuxedo (Grigio Moda e tetto nero).

LA 500X 120° La SUV compatta italiana ha di serie sensore crepuscolare e di pioggia, attivazione automatica dei fari e sistema di ausilio al parcheggio ed è disponibile con i benzina 1.0 FireFly Turbo da 120 cv e 1.6 E-torq da 110 cv. Fronte diesel per la Fiat 500X 120°ci sono il 1.3 Multijet da 95 cv e il 1.6 Multijet da 120 cv, tutti con cambio manuale a 5 o 6 marce.

LA 500L 120° La piccola multispazio si arricchisce di dettagli in Myron sui paraurti, dalle modanature laterali e dai cerchi in lega bicolore da 17''. Una fascia nera che percorre tutta la plancia e i sedili rivestiti di tessuto grigio ed ecopelle nera, sono le caratteristiche principali dell’abitacolo. Inoltre, la Fiat 500L 120° offre di serie i fari fendinebbia, i sensori di pioggia e crepuscolare, oltre a quelli di parcheggio posteriori. I motori? Benzina 1.4 Fire da 95 cv con cambio manuale a 6 marce, turbodiesel 1.3 MultiJet II da 95 cv, con cambio manuale o robotizzato Dualogic, e 1.6 MultiJet da 120 CV abbinato alla trasmissione manuale.