Luca Cereda

MATCH CLOU Dopo Tivoli e Rexton, la sfida più difficile. Ssangyong presenterà al Salone di Ginevra la Korando 2019, nuova generazione del SUV con cui la casa coreana si prepara a sfidare i bestseller del segmento, Nissan Qashqai in testa.

FAMILY FEELING Tra luci e ombre, un primo teaser ci anticipa come sarà. Facile intuire, già da questa prima immagine dell'auto, che lo stile è perfettamente nel solco delle “sorelle” rinnovate gli anni scorsi, Rexton in primis. Facile riscontrare, almeno apparentemente, anche un filo rosso con la concept e-SIV, mostrata l'anno scorso proprio alla kermesse elvetica. Che, per inciso, andava a elettroni, spinta da un motore da 140 kW.

ANCHE MILD HYBRID? Una Korando elettrica dovrebbe effettivamente arrivare su strada, ma non subito. Al lancio avremo proposte più tradizionali, a partire dal 1.6 diesel: un classico per i SUV di questa taglia - le dimensioni della nuova Korando dovrebbero gravitare intorno a i 4 metri e mezzo. Lato benzina potrebbe debuttare un nuovo 1.5 e addirittura un tre cilindri turbo mild hybrid: dettagli che, se confermati, farebbero ipotizzare un prezzo d'attacco di poco superiore ai 21.000 euro. Informazioni ufficiali a riguardo, però, verranno rese note solamente in fase di presentazione.