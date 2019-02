Autore:

Giulia Fermani

RENAULT GINEVRA 2019 L' edizione numero 89 (7-17 marzo 2019) del Salone di Ginevra è in avvicinamento e le Case iniziano a svelare le novità in serbo per la kermesse ginevrina. Sullo stand Reanult tutto l' interesse sarà concentrato sull'esordio di nuova Clio 2019. Per lei motori diesel e benzina ma c'è anche l'ibrida.

GLI INTERNI La Nuova Renault Clio 2019 in abitacolo è cambiata davvero molto. A partire dal volante ridisegnato e dalle tante nuove possibilità di personalizzazioni ottenibili abbinando varie tinte e finiture in zone diverse dell'abitacolo e scegliendo tra otto diverse tonalità di illuminazione interna. Il quadro strumenti, poi, è diventato completamente digitale con una diagonale da 7 o da 10 pollici a seconda della versione mentre al centro della plancia il protagonista è il mega-giga tablet da 9,3 pollici. Oltre gli interni, ci saranno nuovi motori (un nuovo benzina, un mild hybrid e la variante plug-in) e la guida semiautonoma di livello 2 (hands off): la nuova Clio sarà in grado di parcheggiare e mantenere la corsia da sola.