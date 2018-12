Autore:

Luca Cereda

CALENDARIO Il reveal della Renault Clio 2019, previsto per il prossimo Salone di Ginevra, sarà seguito a ruota da un secondo importante lancio della casa francese: quello della Renault Captur 2019, ovvero la seconda generazione della crossover che tanto successo ha raccolto finora sin dal suo debutto nel 2013.

FORMULA COLLAUDATA Sulla carta non dovrebbe cambiare moltissimo nella “sostanza” dell'auto. Le dimensioni della nuova Renault Captur rimarranno molto compatte, intorno agli odierni 4 metri e 12 centimetri. Anche lo stile manterrà l'attuale impronta dinamica con qualche modifica ispirata alle più recenti concept Renault. Saranno gli interni, piuttosto, a rinnovarsi, puntando su una maggiore qualità dei materiali e su un colpo d'occhio più moderno e high tech. La novità principale dovrebbe essere il cruscotto digitale, mentre il divanetto scorrevole dovrebbe essere confermato.

MOTORI Sotto il cofano ci aspettiamo certamente il nuovo 1.3 turbo a benzina figlio della partnership con Mercedes, con potenze a partire da 116 cavalli, ma anche il diesel farà la sua parte. Ci sarà sempre il 1.5 dCi, facilmente in versione mild hybrid, mentre per il 2020 è previsto l'arrivo di una Captur ibrida plug-in. Secondo le indiscrezioni la Captur PHEV abbinerà un 1.6 aspirato fornito da Nissan a un modulo elettrico, grazie al quale la crossover sarà in grado di percorrere fino a 50 km a emissioni zero.