Autore:

Giulia Fermani

COROLLA IN VESTE SPORTIVA Dopo il successo del lancio della nuova Toyota Corolla all'inizio di quest'anno, la media giapponese si conferma protagonista anche del Salone di Ginevra 2019, dove debutterà in due varianti: la sportiva Corolla GR Sport e l'avventuriera Corolla Trek. Toyota Corolla GR Sport è attesa sul mercato a partire da gennaio 2020, con una scelta di propulsori ibridi autoalimentati da 1,8 o 2,0 litri.

EMOZIONI DA PISTA Dallo stand Toyota a Ginevra 2019 promettono emozioni simili a quelle suscitate da Toyota Gazoo Racing. Dopo l'introduzione della Yaris Gr Sport -vista al Salone di Parigi lo scorso anno- arriva infatti il secondo modello della gamma europea GR Sport di Toyota. Disponibile come variante sportiva dei modelli Hatchback & Touring Sports, Toyota Corolla GR Sport è proposta con carrozzeria Dynamic Grey, griglia anteriore con finitura cromata scura, cerchi in lega da 18 pollici, vetro posteriore a scomparsa, fendinebbia, fari a LED e sedili sportivi intessuto con rinforzi in pelle (ma, come optional, si possono avere in sola pelle).