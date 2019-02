Autore:

Giulia Fermani

CUPRA GINEVRA 2019 Quale miglior occasione del Salone di Ginevra 2019 per mostrare al mondo il primo modello del marchio Cupra. Anche se alla kermesse elvetica indosserà le vesti di concept-car, Cupra Formentor non sarà concept ancora per molto. Il modello di serie di questo Suv dal design e dalle prestazioni sportivi spinto da un motore ibrido, è atteso infatti sul mercato tra la fine dell'anno e l'inizio del 2020.

UN SUV PER GINEVRA Lo stile è originale ma i rimandi a Seat non mancano: se infatti le curve in evidenza e i tanti spigoli richiamano la tradizione di Seat, il muso e posteriore caratterizzato da una firma luminosa a tutta larghezza riecheggiano la Tarraco. All'interno il Suv Cupra Formentor offre una strumentazione di serie e infotainment da 10 pollici mentre, lato motore, può contare su un cuore ibrido plug-in dalla potenza complessiva di 245 cavalli e 50 km di autonomia in solo elettrico.