Autore:

Matteo Gallucci

RIVOLUZIONE IBRIDA In occasione della kermesse del Salone di Ginevra 2019 ci saranno grandi novità per i modelli di punta di Jeep. Vedremo in anteprima tre SUV con cuore ibrido: la Jeep Renegade e Jeep Compass in versione plug-in hybrid e la best seller Jeep Wrangler in versione mild hybrid. Una vera rivoluzione per tagliare le emissioni e rispettare le severe regole dell'Unione Europea; evitando così sanzioni pesanti.

QUANDO ARRIVANO E ASPETTTIVE I test di sviluppo dei nuovi modelli elettrificati continueranno anche dopo la passerella di Ginevra 2019 perché per vederle nelle concessionarie italiane bisognerà attendere. La data da fissare nel calendario è quella del pirmo trimestre del 2020 quando avverrà il debutto della Jeep Renegade plg-in hybrid a cui seguirà subito verso aprile la Jeep Compass plug-in hybrid. Per la fuoristrada Jeep Wrangler mild hybrid, invece, bisognerà attendere la fine dell'estate. Trattandosi di modelli estremamente richiesti dal mercato e affezionati clienti i vertici di Jeep si aspettano di vendere nel mondo circa il 20-30% dei tre modelli in versione ibrida.

PRODUZIONE A MELFI Il Gruppo FCA, proprietaria di Jeep, ha confermato che le nuove Jeep Renegade e Compass ibride verranno assemblate nello stabilimento di Melfi dopo aver investito più di 200 milioni di euro per aggiornare la fabbrica. In questo piano industriale "Made in Italy" rientra anche la Fiat 500X plug-in hybrid che condivide con la Jeep Renegade la base meccanica quasi al 100%. In versione plug-in hybrid si potrà fare affidamento su una presa di corrente fisica per ricaricare le batterie dell'auto, oltre che in movimento, capaci di immagazzinare più energia rispetto alle ibride classiche e di essere equipaggiate con motori elettrici più potenti. L'obiettivo è quello di avere un'autonomia a zero emissioni di circa 50 km disponibile al solo costo dell'elettricità. La Jeep Wrangler proposta in versione mild hybrid verrà prodotta in America dove la California, patria dell'elettrico, è uno dei mercati interni più importanti per Jeep negli Stati Uniti. Questa versione "ibrida soft" dovrebbe essere equipaggiata con un 2.0 litri turbo benzina con una unità elettrica a supporto alimentata da una batteria a 48V.