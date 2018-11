Autore:

Lorenzo Centenari

TOTO FABBRICHE Tempo tre giorni, e la popolazione Fiat conoscerà il proprio destino a medio termine. Popolazione sia a quattro ruote, sia di conseguenza quella in carne ed ossa dei lavoratori: giovedì 29 novembre il Coo FCA Pietro Gorlier comunicherà a investitori e dipendenti il piano industriale relativo agli stabilimenti italiani del Gruppo. In attesa dell'incontro di Torino, quando Gorlier sarà faccia a faccia coi sindacati, siamo già in grado di formulare alcune ipotesi, suffragate dalle indiscrezioni maturate nelle ultime settimane.

ITALPANDA Stando dunque ai rumors, il cosiddetto "Piano Italia" assegna ancora Fiat Panda alla fabbrica di Pomigliano d'Arco. Scongiurato (sempre in attesa di conferma ufficiale) il trasloco della citycar verso lo stabilimento di Tychy in Polonia. Sempre in territorio Fiat: nuova 500 elettrica nascerà a Mirafiori, idem per la successiva 500 Giardiniera.

UN AMERICANO A MELFI Fiat 500X continuerà ad abitare a Melfi e a condividere le linee di montaggio con Jeep Renegade, Suv compatto che per primo nella gamma del Gruppo FCA adotterà la soluzione ibrida plug-in. E a proposito di Jeep: non è escluso che a Melfi arrivi anche il fratello maggiore Compass, "giramondo" che oltre al passaporto messicano (Toluca plant), brasiliano (Goiana) e indiano (Ranjangaon), potrebbe dunque ottenere la cittadinanza italiana. Ancora incerta invece la destinazione della Jeep ultracompatta che vedrà la luce entro il 2022.

IL POLO DEL LUSSO Capitolo Alfa Romeo: il big Suv sarà costruito a Mirafiori, mentre a Cassino saranno assemblate Giulia, Stelvio, l'ancora ignoto compact Suv su base Giulietta, probabilmente anche la sportiva GTV. A differenza di nuova Alfa Romeo 8C, in predicato di trovare casa nel sito Maserati di Modena, per dividere le spese proprio con la futura Maserati Alfieri. Il Tridente ha in serbo un Suv compatto da affiancare a Levante: Grugliasco? Il toto-fabbriche sta per giungere alla fine.