Autore:

Giulia Fermani

STAND MERCEDES L'89ma edizione del Salone di Ginevra sarà occasione per Mercedes per mettere in scena la prima europea di CLA Coupé , la prima mondiale del minivan elettrico EQV concept e, con ogni probabilità, anche per ospitare la prima mondiale di CLA Shooting Brake. Sponda Suv: GLC restyling, forse anche nuova GLE Coupé.

CLA COUPE A Ginevra 2019 debutterà la CLA Coupé. La CLA di seconda generazione è una coupé moderna, sportiva e…intelligente. Non le manca proprio niente, dal sistema MBUX a comandi gestuali, alla realtà aumentata applicata alla navigazione, dalla comprensione di comandi vocali indiretti a tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultimissima generazione, fino all'Energizing Coach con consigli personalizzati per il fitness. Lo stile è pulito: cofano molto allungato, parte superiore compatta, carreggiata ampia con passaruota sporgenti e coda tipica delle GT, con spalle molto pronunciate. Al frontale spiccano fari piatti, cofano motore come incassato e mascherina radiatore "Matrix" con Stella centrale mentre al posteriore, luci strette e sdoppiate e targa spostata nel paraurti. Ginevra sarà anche cornice del debutto in pubblico di della sorella CLA Shooting Brake? Probabile, ma per saperlo con certezza non ci resta che aspettare l'apertura del Salone.

SUV Probabile la presentazione a Ginevra 2019 anche della GLE Coupé, che ha nel mirino la rivale di sempre, la BMW X6. Per certa, invece, è data la presenza della Mercedes GLC, fresca del più classico dei restyling di metà carriera.