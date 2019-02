Autore:

Emanuele Colombo

SERIE SPECIALE Per celebrare il maggior coinvolgimento in Formula 1 con Sauber, al salone di Ginevra 2019 debuttano le serie speciali Alfa Romeo Racing di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Realizzate in tiratura limitata, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing sfoggiano la stessa livrea della monoposto affidata ai piloti Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi.

AGGIORNAMENTI TECNICI Alla coreografia provvede uno scarico Akrapovič in titanio, che enfatizza il sound di scarico, mentre il motore 2.9 V6 Bi-Turbo ha ricevuto un'iniezione di potenza tramite un tuning specifico, anche se i numeri non sono ancora stati comunicati. I freni, manco a dirlo, sono, carbo-ceramici.

AUTOMATICO DI SERIE Di serie è previsto il cambio ZF automatico a 8 rapporti con leve in alluminio ricavate dal pieno solidali al piantone di sterzo e con una calibrazione tale da permettere di effettuare le cambiate in soli 150 millisecondi in modalità Race.

DETTAGLI IN CARBONIO A colpo d'occhio, oltre che per la livrea, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing si distinguono esternamente per le pinze freno rosse e la realizzazione in carbonio delle calotte degli specchietti retrovisori, della V del trilobo frontale e degli inserti sulle minigonne. Giulia ha in più battitacco e tetto in carbonio a vista, oltre a cerchi in lega bruniti da 19". Stelvio ha invece cerchi da 20".

GLI INTERNI A bordo spiccano sedili sportivi Sparco con cuciture rosse e guscio in carbonio. Inserti in carbonio anche per il pomello del cambio automatico firmato Mopar e per il volante in pelle e alcantara. Vi è poi un badge celebrativo dedicato con il logo Alfa Romeo Racing e cristalli privacy.

DOTAZIONI E PREZZI La dotazione prevede l'Adaptive Cruise Control, il pacchetto audio premium Harman Kardon, il sistema infotainment AlfaTM Connect 3D Nav by Mopar con schermo da 8,8'', Apple CarPlayTM e Android AutoTM e radio DAB. Non ancora comunicati prezzi e disponibilità: vi terremo aggiornati.