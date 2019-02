Autore:

Giulia Fermani

JEEP GINEVRA 2019 L'89ma edizione del Geneva International Motor Show è in avvicinamento e iniziano a trapelare le prime novità che vederemo in scena dal 7 al 17 marzo prossimi. Tra queste, svolta ibrida per Jeep che al Salone di Ginevra 2019 presenta Renegade, Compass e Wrangler elettrificate.

NOVITA' ELETTRIFICATE Prima di vedere su strada uno dei tre SUV con cuore ibrido - Jeep Renegade e Jeep Compass in versione plug-in hybrid e -Jeep Wrangler in versione mild hybrid - bisognerà aspettare il primo trimestre del 2020, quando avverrà il debutto della Renegade. A poca distanza, verso aprile, arriverà anche la Jeep Compass plug-in hybrid mentre per il fuoristrada Jeep Wrangler mild hybrid, invece, bisognerà attendere la fine dell'estate.

DOVE LE FARANNO Mentre le prime due, Jeep Renegade e Compass ibride, verranno assemblate nello stabilimento di Melfi, la Jeep Wrangler mild hybrid vedrà la luce negli Stati Uniti equipaggiata, con ogni probabilità, con il 2.0 litri turbo benzina con una unità elettrica a supporto alimentata da una batteria a 48V.