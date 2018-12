Autore:

Emanuele Colombo

SAPPIAMO QUASI TUTTO Dalla concept alla vettura di produzione: la hatchback derivata dalla Volkswagen I.D. comincia a prendere forma e un membro del consiglio di amministrazione dell'azienda ha rivelato via Twitter autonomia, tempi di ricarica, prezzi e data di lancio della futura compatta elettrica. Secondo Jürgen Stackmann, la compatta a due volumi Volkswagen I.D. Potrà percorrere 550 km con ogni ricarica, calcolati secondo la nuova procedura di prova WLT: 467 km secondo il metodo dell'EPA americana.

QUANTO COSTERÀ La nuova auto elettrica di Volkswagen, che secondo alcuni rumors potrebbe venire battezzata Neo, avrà il costo di una normale Golf Diesel, prosegue Stackmann. Una forbice piuttosto ampia, visto che il prezzo base varia in Germania tra 23.900 e 34.550 euro, ma non ci stupiremmo se alla fine la Volkswagen elettrica dovesse avvicinare maggiormente il limite superiore.

LA RICARICA D'altra parte, non tutte le Volkswagen I.D. avranno l'autonomia di cui sopra. I modelli base avranno infatti una batteria più piccola, che consentirà circa 331 km di strada con una carica completa. La ricarica potrà essere effettuata con colonnine fino a 125 kW di potenza, dalle quali si recupererebbero, pare, fino a 400 km di autonomia in mezz'ora (nei modelli dalla batteria più grande).

QUANDO ARRIVA Per permettere di ordinare l'automobile, Volkswagen si starebbe ispirando al sistema di Tesla, con una piattaforma che dovrebbe limitare al massimo il numero di clic necessari per scegliere modelli, colori e specifiche. Le prenotazioni per la Volkswagen I.D. si apriranno nella primavera del 2019, per un debutto nelle concessionarie a inizio 2020.