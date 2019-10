Autore:

Claudio Todeschini

UN SUV PER COLLEZIONISTI Giusto qualche giorno fa abbiamo pizzicato il nuovo Cupra Ateca ancora camuffato sull’asfalto del Nurburgring, e oggi la casa spagnola ha annunciato ufficialmente la Cupra Ateca Limited Edition: il suo SUV ad alte prestazioni sarà realizzato in soli 1.999 esemplari, e disponibile anche nei concessionari italiani nei primi mesi del 2020.

DETTAGLI RAFFINATI Numerosi i dettagli estetici che caratterizzano la vettura, dentro e fuori, come le lettere in rame della scritta CUPRA o la fibra di carbonio che ricopre lo spoiler posteriore e le calotte degli specchietti retrovisori. La chiave ha una cover in fibra di carbonio; i sedili sportivi sono in alcantara color blu petrolio, materiale utilizzato anche sul divano posteriore e i pannelli porta. La plancia e alcuni elementi della console hanno finiture che ricordano la fibra di carbonio, mentre i bordi delle prese d’aria sono in colore nero lucido. Esclusivi i tappetini griffati Cupra. La Cupra Ateca LE sarà disponibile in Energy Blue e Rodium Grey, oltre che il Graphene Grey, colorazione esclusiva per quest’edizione limitata. Inediti i cerchi in lega di rame da 20”, sotto cui spiccano i freni Brembo con le pinze nere.

PRESTAZIONI DA PISTA Abbreviazione di Cup Racing, la Cupra Ateca dà il meglio di sé quando si gira la chiave d’accensione. Sotto il cofano trova infatti posto un 2.0 turbo TSI da 295 CV e 400 Nm, che permette al piccolo SUV di raggiungere i 100 km/h da ferma in 4.9 secondi, e di toccare i 247 km/h. La trazione integrale 4Drive è collegata alla trasmissione DSG a doppia frizione. Lo scarico è un Akrapovic in titanio che svolge la duplice funzione di ridurre di 7 kg il peso della macchina, e di regalarle un rombo unico ed esclusivo.

I PREZZI Per i clienti spagnoli, la Cupra Ateca Limited Edition sarà la prima macchina a poter essere prenotata online sulla piattaforma digitale sviluppata da SEAT:CODE. Per tutto il resto del mondo, Italia compresa, l’arrivo nei concessionari è previsto per l’inizio del 2020. Nessuna informazione sui prezzi, ma aspettiamoci un congruo sovrapprezzo sul listino della Cupra Ateca “base”, venduta a 44.665 euro.