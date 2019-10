Autore:

Dario Paolo Botta

COSA BOLLE IN PENTOLA Nelle ultime ore è stata avvistata fra i tornanti del Nurburgring quello che a tutti gli effetti sembra essere il muletto della nuova Ateca Cupra. Si tratta del facelift di metà carriera, che con ogni probabilità dovrebbe debuttare nel 2021. Nel complesso l’estetica della vettura non sembra stravolta, da quanto si intuisce si tratta di un restyling conservativo, che porta al debutto una serie di modifiche all’avantreno.

PICCOLI CAMBIAMENTI Il frontale è la parte della vettura su cui i tecnici Cupra sono intervenuti maggiormente. Il SUV sportivo di Martorell presenta infatti un nuovo paraurti e una griglia frontale ridisegnata, anche se con il camouflage resta difficile apprezzare le modifiche attuate al corpo vettura. Pochi i cambiamenti al posteriore, che a un primo sguardo rimane pressochè inalterato. Per quanto riguarda invece gli interni è lecito aspettarsi novità in fatto di connettività e integrazione digitale.

MOTORE E PREZZO La nuova Cupra Ateca 2021, stando alle indiscrezioni, dovrebbe montare il quattro cilindri 2.0 l TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia, lo stesso motore installato sulla versione attualmente in vendita di Cupra Ateca, che le permette di toccare i 245 km/h. Il SUV iberico high performance sarebbe inoltre equipaggiato con il cambio automatico doppia frizione DGS a 7 marce, abbinato alla trazione integrale 4Drive. Buio assoluto sul fronte dei prezzi, giusto per darvi un’idea Cupra Ateca MY 2016 attacca a 45.315 euro.