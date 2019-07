Autore:

Federico Sardo

BENTLEY EXP 100 GT Nell'anno del suo centesimo compleanno, Bentley ci mostra il futuro del lusso in versione elettrica con Bentley EXP 100 GT. Dopo i successi a Pikes Peak e il libro esxtralusso, Bentley festeggia i suoi cento anni con una concept car davvero incredibile. Una gran turismo di lusso, completamente elettrica: una bellezza senza prezzo - visto che per il momento non è previsto il suo arrivo sul mercato - ma che ci dà un assaggio di come potrebbero essere le macchine di Bentley del 2035.

SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONI Le specifiche tecniche sono piuttosto impressionanti: quattro motori elettrici per quasi 1.360 CV e 1.500 Nm di coppia, da 0 a 100 in meno di due secondi e mezzo e una velocità massima di 300 km/h. Quello che stupisce di più, però, è forse il dato relativo all'autonomia della supercar elettrica: ben 700 km, con l'80% dell'autonomia raggiungibile in solo 15 minuti di carica (colonnine permettendo). Questi dati sono legati al fatto che le batterie del futuro dovrebbero essere in grado di generare cinque volte la potenza di quelle odierne. Il peso dovrebbe essere di 1.900 kg, decisamente contenuto per un'auto elettrica di questo tipo e di queste dimensioni. Quali dimensioni? 5,8 metri di lunghezza e 2,4 di larghezza: un'enormità.

INTERNI ALL'AVANGUARDIA Anche le tecnologie di Bentley EXP 100 GT ovviamente guardano direttamente al futuro: a bordo ci sarà un vero e proprio Personal Assistant basato sull'intelligenza artificiale. Il sistema, nelle dichiarazioni di Bentley, sarà in grado di prevedere i bisogni dei passeggeri e di massimizzare il comfort di guida attraverso la progressiva conoscenza del guidatore, conquistata acquisendo i dati sulle sue preferenze giorno dopo giorno, ma anche minuto per minuto. La superficie dei sedili infatti, per esempio, si modificherà seguendo la posizione del guidatore anche durante la fase di guida. L'intelligenza artificiale si baserà anche sui movimenti degli occhi e della testa, e sulla misurazione della pressione del sangue, fungendo da vero e proprio assistente personale per il guidatore: quello che Bentley sempre di più immagina come il futuro delle auto di lusso.

LA DICHIARAZIONE Nelle parole di Stefan Sielaff, il direttore del comparto Design di Bentley: "Bentley EXP 100 GT rappresenta il tipo di auto che vogliamo realizzare nel futuro. Proprio come le iconiche Bentley del passato, questa macchina si connette con le emozioni dei suoi passeggeri, ora in modo più tecnologico. In questo modo li aiuta a vivere la guida al meglio e a conservare splendidi ricordi di tutti i loro viaggi". Per saperne di più, guardate il video qui sotto e le foto nella gallery.