Autore:

Federico Sardo

PREZZO FOLLE Circa 230mila euro per un libro. Non è uno scherzo, è il prezzo che avrà la versione più esclusiva di Bentley Centerary Opus, il volume celebrativo che la casa automobilistica si regalerà per il suo prossimo compleanno. Un anniversario importante, infatti quella che il marchio inglese celebrerà quest’anno sarà una cifra che più tonda non si può: il centenario. Tutte le auto della casa, a partire da Continental GT (prezzo di listino 176mila euro) e con l’esclusione del top di gamma Mulsanne (oltre 300mila euro), costano meno di quello che sarà il prezzo di quest’opera destinata a entrare nella storia.

COME SARÀ IL LIBRO Ma cosa può contenere un volume di questo tipo? Come può essere fatto? Sarà forse rilegato in pelle umana e vergato con il sangue di cento vergini? Non proprio, ma quasi. Bentley Centenary Opus sarà infatti qualcosa di unico: 30 kg di peso per 800 pagine, immagini gatefold estensibili per due metri e addirittura una sezione di gomma asportata da una delle ruote della Bentley Speed 8 che ha vinto l’edizione 2003 di Le Mans. Di questa edizione, la 100 Carat, saranno stampate soltanto sette copie, incastonate di diamanti e che prevedono anche l’opportunità, una volta ordinato il libro, di essere inclusi al suo interno con la propria foto e quella della propria Bentley, nel caso - molto probabile - in cui se ne sia possessori.

LA CASA EDITRICE Il volume sarà pubblicato in collaborazione con la casa editrice di lusso Opus, autrice anche di altri impressionanti libri dedicati ai motori (come quelli dedicati alla Formula 1 e alla 24 ore di Le Mans) o allo sport in generale (per esempio i volumi sulla storia della Champions League e del Superbowl).

CHI LO COMPRERÀ E LE EDIZIONI Si tratta di libri in tutto e per tutto paragonabili a opere d’arte, i cui acquirenti sono assimilabili a dei collezionisti, e il cui acquisto a un investimento. Va detto però che ci saranno anche due versioni del libro, la Mulliner e la Centenary, che per quanto sempre molto curate ed esclusive saranno alla portata di qualche tasca in più. La prima infatti sarà stampata in 100 copie per un prezzo intorno ai 14mila euro e la seconda in 500 copie vendute a 3.500 euro.