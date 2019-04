VERSO L’INFINITO E OLTRE Il test drive è durato poche ore nel caotico traffico milanese prima di raggiungere la rampa autostradale in direzione Pavia. Giusto giusto per provare appena uscito dal desertico casello il tiro dell’impressionante W12 da 6.0 litri e 635 CV che scatta da 0-100 km/h in soli 3,8 secondi. Il tiro è formidabile per il peso della vettura di circa 2.500 kg che grazie alla trazione integrale scarica i 900 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote, sì in maniera rabbiosa ma omogenea tra i 1.500 e i 6.000 giri. Manco a dirlo impossibile, senza rischiare l’arresto o peggio, la verifica della velocità massima raggiungibile che da scheda tecnica recita 333 km/h di punta.

PRIMA CLASSE Prestazioni da supersportiva senza controindicazioni. Infatti buche, pavé o dossi non saranno mai un problema a bordo della Continental GTC 2019: grazie alle sospensioni pneumatiche si può alzare la vettura cliccando un comodo tasto dal menu dedicato oltre a personalizzare il comportamento e risposta di sterzo, erogazione ed handling della vettura “giocando” con le modalità di guida: “Sport”, “Bentley” (standard), “Comfort” e “Custom” (personalizzato). In modalità “Sport” si avverte in scalata il borbottio proveniente dai terminali di scarico e la musica del W12 riempie, volutamente, il silenzio di marcia. Trattandosi di una versione Convertible è davvero impressionante l’insonorizzazione dell’abitacolo con la capote che “funziona” come un tetto vero e il comfort rimane elevato anche quando si viaggia “en plain air” grazie al frangivento che previene ed elimina il rumore di fastidiosi fruscii in abitacolo. Per chi poi non può fare a meno di ascoltare la radio o la propria playlist preferita l’esemplare della prova era dotato dell’impianto audio Naim da 2.200 W con 18 altoparlanti e Active Bass Transducers integrati nei sedili anteriori.

OPTIONAL E PREZZO Guidare un vero e proprio sogno a quattro ruote è durato meno di mezza giornata ma il risveglio più “brusco” è stato aprire il listino Bentley per andare a configurare l’esemplare provato. Il prezzo della Bentley Continental GTC parte da 192.000 euro a cui vanno aggiunti solo 3.118 euro di trasporto in Italia e messa in strada perché le auto vengono assemblate tutte a Crewe, in Inghilterra. Le personalizzazioni sono, quasi, infinite tanto da poter far diventare ogni singola Continental GTC 2019 potenzialmente un pezzo unico e di alta manifattura artigianale. Infatti l’esemplare in prova portava con sé più di 50.000 euro di optional per un prezzo finale di 245.370 euro. Un sogno, caro, ma giustificato dalla cura maniacale e sartoriale per il dettaglio con un bagaglio tecnico incredibilmente all’avanguardia ed un’estetica mozzafiato.